Недавно родившая модель Ассоль Васильева показала нежное фото с дочерью: «Губы, носик, профиль — все мое!»

«На кого похожа малышка? Не знаю, участвовал ли Санек. Мне кажется, губы, носик и профиль — все мое! Но вот поднимает брови и спит закинув ручки точно, как папа. Но для Саши этого мало. Поэтому напишите, что Эстель — вылитая отец-молодец!» — пошутила недавно родившая модель в подписи к фото.

«Какие две красавицы, слов нет просто, хотя очень много. Курносики сладкие, здоровья малышке и маме», «Какая сладкая. Здоровья ей крепкого. И похожа на папу, но красивая как мама, пусть так будет всегда», «Ангелочек!» — последовали комментарии.

Ассоль Васильева и ST поженились в 2015 году. А о предстоящем пополнении в семье сообщили в сентябре 2019-го.