passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Недавно родившая модель Ассоль Васильева показала нежное фото с дочерью: «Губы, носик, профиль — все мое!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ассоль Васильева и Алексндр Степанов

Фото: Instagram

Жена рэпера ST наслаждается материнством и делится с подписчиками милыми семейными снимками.

Рэпер ST (Александр Степанов) и его красавица-жена Ассоль Васильева стали родителями 12 марта — у них родилась дочь Эстель.

Молодая мама показывает подписчикам малышку и рассказывает о своем первом опыте заботы о ребенке.

Фото: Instagram

«На кого похожа малышка? Не знаю, участвовал ли Санек. Мне кажется, губы, носик и профиль — все мое! Но вот поднимает брови и спит закинув ручки точно, как папа. Но для Саши этого мало. Поэтому напишите, что Эстель — вылитая отец-молодец!» — пошутила недавно родившая модель в подписи к фото.

«Какие две красавицы, слов нет просто, хотя очень много. Курносики сладкие, здоровья малышке и маме», «Какая сладкая. Здоровья ей крепкого. И похожа на папу, но красивая как мама, пусть так будет всегда», «Ангелочек!» — последовали комментарии.

Ассоль Васильева и ST поженились в 2015 году. А о предстоящем пополнении в семье сообщили в сентябре 2019-го.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!