Не знавшая о своей беременности девушка родила во время сеанса изгнания из нее злого духа
Как передает американское онлайн-издание Pulse, все началось с того, что пользовательница Twitter сообщила о том, что стала матерью совершенно неожиданно для самой себя. В ответном комментарии Лелету поделилась, что не замечала никаких симптомов своего интересного положения вплоть до того момента, когда у нее на 7 месяце начались схватки. Будущая мать подумала, что у нее колики, но оказалось, что у нее состояние, которое называется «скрытая беременность». По ее словам, в тот день все было как обычно. Они с матерью делали весеннюю генеральную уборку. Внезапно у нее начал болеть живот, но девушка не придала этому значения, решив, что у нее вот-вот придет менструация. Однако боль усилилась, и тогда ее мама позвонила пастору.
Лелету, которая думала, что умирает отвели в молитвенный дом, и священнослужитель предложил всем присутствующим помолиться и начал проводить над девушкой обряд изгнания злых духов. Благо, что среди тех, кто участвовал в ритуале, оказалась акушерка, которая поняла, что Лелету скоро станет матерью. «Когда она увидела, что со мной происходит, сразу подтвердила, что я действительно рожаю. Она и помогла моему сыну появиться на свет, приказав мне тужиться», – пояснила она. К счастью, все завершилось без осложнений. После того как малыш появился на свет, его и свежеиспеченную мать отвезли в больницу. Сейчас они чувствуют себя хорошо.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!