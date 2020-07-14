Не знавшая о своей беременности девушка родила во время сеанса изгнания из нее злого духа

Лелету, которая думала, что умирает отвели в молитвенный дом, и священнослужитель предложил всем присутствующим помолиться и начал проводить над девушкой обряд изгнания злых духов. Благо, что среди тех, кто участвовал в ритуале, оказалась акушерка, которая поняла, что Лелету скоро станет матерью. «Когда она увидела, что со мной происходит, сразу подтвердила, что я действительно рожаю. Она и помогла моему сыну появиться на свет, приказав мне тужиться», – пояснила она. К счастью, все завершилось без осложнений. После того как малыш появился на свет, его и свежеиспеченную мать отвезли в больницу. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Фото: pixabay

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