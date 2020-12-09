Не знавшая о беременности женщина попала в больницу с болями в спине, а вышла с ребенком
Как сообщает онлайн-издание Metro, молодая женщина бездельничала дома со своим парнем Люком, когда у нее начались боли в спине, которые она списала на приближающийся цикл. Британка обратилась к врачу, который выписал ей рецепт на обезболивающие и посоветовал не приходить по столь незначительному поводу в клинику в период пандемии, чтобы не заболеть. Однако лекарства не помогли, ее самочувствие начало стремительно ухудшаться. Боль стала просто мучительной. Тогда Люк принял решение отвезти Рэю в больницу.
Врачи осмотрели девушку и сообщили, что она рожает. Это известие стало для нее настоящим шоком, ведь она и понятия не имела, что беременна. Рэя заявляет, что у нее не было никаких реальных признаков, что в течение 9 месяцев она вынашивала ребенка. Она поправилась, но совсем немного, на один размер, и списала прибавку в весе на то, что мало двигалась во время карантина, живот у нее также почти не вырос из-за того, что плод располагался ближе к спине. Британка была столь шокирована подобным известием, что упала в обморок, а когда очнулась, обнаружила, что ее расположили в другой палате, а рядом находилась акушерка. Спустя несколько часов она родила здорового мальчика весом 2920 килограммов, которого назвала Майлзом.
Люк и родители девушки узнали о том, что их семья стала на одного человека больше, уже после того, как все закончилось. Они вне себя от радости, но признают, что все произошло весьма неожиданно. «Я ложилась в больницу, думая, что у меня просто болезненная менструация, а вышла оттуда уже с ребенком. У нашей семьи не было времени, чтобы подготовиться к появлению малыша и осознать, что мы станем родителями. Все произошло так быстро и выглядело немного сюрреалистично. Но мы все равно очень счастливы», — призналась молодая мать.
Фото: pixabay
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