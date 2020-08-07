Не знавшая о беременности девушка внезапно родила во время путешествия по Австралии
Замечательной историей о паре туристов поделилась с онлайн-изданием ABC Sunshine Coast служба скорой помощи Квинсленда. По словам сотрудников, влюбленные приехали в Австралию на несколько месяцев, но когда перемещались на автобусе в сторону острова Фрейзер, Эби внезапно почувствовала себя плохо: она ощущала какой-то дискомфорт в животе, но и подумать не могла, что рожает, потому терпела до тех пор, пока они не добрались до Солнечного побережья. Там ей стало совсем нехорошо, и ей вызвали скорую помощь.
Парамедики осмотрели пациентку и с удивлением обнаружили, что она еще немного и на свет появится ее первенец. Девушку, которая была просто в шоке от данной новости, так как у нее даже мысли не было, что она ждет ребенка, быстро повезли в больницу, однако малыш появился на свет прямо в машине скорой помощи. Мальчик был крошечный и весил всего 1,7 килограмма, именно это и послужило причиной отсутствия явных признаков беременности. Новорожденного поместили в отделение неотложной помощи, чтобы он набрался сил для возвращения домой на родину. Молодые родители все это время жили у семейной пары в Брисбене, которая добродушно согласилась их приютить на время. В настоящее время Эби и Сэм уже вернулись домой со своим маленьким сюрпризом и говорят, что еще долго не забудут это путешествие.
Фото: depositphotos
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