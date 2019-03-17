«Не жалею добрых слов»: Диана Арбенина рассказала о детях и судействе на шоу «Ты супер!»

На телеканале НТВ идет очередной сезон шоу «Ты супер!», в котором принимают участие ребята, которые в сои годы перенесли немало трудностей. Одной из судей проекта стала рок-музыкант Диана Арбенина. В интервью изданию Letidor.ru она рассказала, как повлияло на нее материнство и для чего пришла в проект, где нужно оценивать детей.

Диана в отличие от многих своих коллег согласилась принять участие в проекте, который отнимает немало моральных сил. «Для меня это настоящее испытание. Оценивать детей — душераздирающее занятие, — рассказывает Арбенина. — Но многие участники шоу показывают почти уже взрослый профессионализм. И многие не любят, когда им делают одолжение».