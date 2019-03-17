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«Не жалею добрых слов»: Диана Арбенина рассказала о детях и судействе на шоу «Ты супер!»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Арбенина хочет видеть новые лица на эстраде

Фото: Instagram
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Лидер «Ночных снайперов» признается, что она стала сентиментальной и мягкой.

На телеканале НТВ идет очередной сезон шоу «Ты супер!», в котором принимают участие ребята, которые в сои годы перенесли немало трудностей. Одной из судей проекта стала рок-музыкант Диана Арбенина. В интервью изданию Letidor.ru она рассказала, как повлияло на нее материнство и для чего пришла в проект, где нужно оценивать детей.

Диана в отличие от многих своих коллег согласилась принять участие в проекте, который отнимает немало моральных сил. «Для меня это настоящее испытание. Оценивать детей — душераздирающее занятие, — рассказывает Арбенина. — Но многие участники шоу показывают почти уже взрослый профессионализм. И многие не любят, когда им делают одолжение».

Диана признается, что в проект пришла, потому что ей не хватает новых талантливых лиц на эстраде. И если она поможет раскрыться хотя бы одному человеку, то уже все не зря. Кстати, раньше она уже принимала участие в вокальных шоу – судила в украинском проекте «Голос». Ее подопечная Лика Бугаева делает большие успехи.

Специально к каждой съемке она не готовится – нет времени из-за плотного графика. «Есть сцена, ребенок и музыка. Я не изучаю досье заранее. Оцениваю в настоящий момент», - рассказывает певица. Она отмечает, что любой конкурс – это испытание на прочность, и многие ребята выдерживают его блестяще. «Потом мы дома с детьми смотрим выпуски вместе, что-то обсуждаем. Но с ними я не советуюсь, они у меня по сравнению с участниками ˝Ты супер!˝ еще маленькие и домашние», - отмечает рок-музыкант.

Некоторые судьи проекта в разных сезонах откровенно перехваливали участников. Диана Арбенина по этому поводу замечает: «Дети сделали меня мягче и сентиментальнее. Я не жалею для них добрых слов. И если мне нравится – всегда хвалю. Перехвалить и перелюбить невозможно. Поэтому меня трудно назвать строгим судьей».

Сергей Лазарев, который был наставником в предыдущем сезоне, признавался в интервью Letidor.ru, что может оценить сына не как отец, а как профессионал. «Для меня важнее, чтобы дети выросли хорошими порядочными людьми, с правильными ориентирами, с пониманием, что важно иметь свое любимое дело в жизни. В этом направлении я прилагаю больше всего усилий. Но, конечно, когда они маленькие вдруг начали петь мои песни, здесь «выключить маму» было невозможно», - признается Диана Арбенина.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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