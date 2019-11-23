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«Не терпится привезти его к океану»: Анастасия Решетова рассказала о первой совместной поездке с сыном

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Анастасия Решетова с сыном

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

Модель, ставшая мамой чуть больше месяца назад, планирует отправиться с сыном в путешествие.

16 октября у Анастасии Решетовой и Тимати родился долгожданный сын Ратмир.

Модель, впервые ставшая мамой, с удовольствием делится с фолловерами своим опытом материнства и рассказывает о планах на будущее. Так, буквально через пару месяцев семья отправится к океану: «С наступлением минусовой температуры мы наоборот стали дольше гулять, часа по 2-3, ведь такое солнце — большая редкость в городе!)) Но уже не терпится привезти его к океану, искупать в тёплой солёной водичке и все время гулять без одежды, чтобы его кожа дышала. Это будет наша первая совместная поездка».

«К тому времени сыночку будет уже почти 3 мес , а это уже приличный возраст для грудничка 😂 Они в этом возрасте становятся заметно осознаннее, могут начать узнавать всех близких, а улыбаться будут гораздо чаще, получая удовольствие от общения. Хотя по Ратмиру уже видно, какой он социальный))) Постоянные «агу», кряхтение и другие звуки, с помощью которых он общается с нами) Не любит оставаться один, нравится ему слушать наши разговоры и ощущать человеческое тепло», — написала Анастасия.

А вы бы отправились с таким малышом в путешествие?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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