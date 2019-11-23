«Не терпится привезти его к океану»: Анастасия Решетова рассказала о первой совместной поездке с сыном

«К тому времени сыночку будет уже почти 3 мес , а это уже приличный возраст для грудничка 😂 Они в этом возрасте становятся заметно осознаннее, могут начать узнавать всех близких, а улыбаться будут гораздо чаще, получая удовольствие от общения. Хотя по Ратмиру уже видно, какой он социальный))) Постоянные «агу», кряхтение и другие звуки, с помощью которых он общается с нами) Не любит оставаться один, нравится ему слушать наши разговоры и ощущать человеческое тепло», — написала Анастасия.

А вы бы отправились с таким малышом в путешествие?