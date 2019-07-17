«Не рановато?» Ксения Собчак поделилась с подписчиками милым фото сына Платона с подружкой

Подписчики отметили, что Платон растет чудесным ребенком, а матери стоит запоминать каждое мгновение его жизни.

«В самый раз. идентификация произведена», - написала актриса Алика Смехова.

«Настойчив»,

«Какая нежная и искренняя фотография, прелесть»,

«Готовьтесь, скоро бабушкой станете», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Напомним, недавно Максим Виторган показал, как он проводит выходные с бывшей женой и сыном. Актер поделился с поклонниками видеороликом из детского развлекательного центра.