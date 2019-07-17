«Не рановато?» Ксения Собчак поделилась с подписчиками милым фото сына Платона с подружкой

Ксения Собчак признается, что время, проведенное с 2-летним сыном Платоном, - самый лучший отдых. Телеведущая в очередной раз поделилась с подписчиками фотографией малыша, на которой он «флиртует» с подружкой-ровесницей.
«Не рановато?)», - поинтересовалась Ксения.
Подписчики отметили, что Платон растет чудесным ребенком, а матери стоит запоминать каждое мгновение его жизни.
«В самый раз. идентификация произведена», - написала актриса Алика Смехова.
«Настойчив»,
«Какая нежная и искренняя фотография, прелесть»,
«Готовьтесь, скоро бабушкой станете», - отметили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Напомним, недавно Максим Виторган показал, как он проводит выходные с бывшей женой и сыном. Актер поделился с поклонниками видеороликом из детского развлекательного центра.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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