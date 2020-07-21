Не подозревавшая о беременности женщина приняла участие в забеге на 7 км и внезапно родила

Однако спустя всего час состояние женщины ухудшилось, она и ее парень Доминик заметили, что у нее выпала часть пуповины, после чего они незамедлительно вызвали скорую помощь и им ничего не оставалось, кроме как организовать родильное место непосредственно в квартире. Пара осознавала, что в процессе могут быть осложнения. Молодой человек объяснил: «Я понял, что должен сделать, чтобы помочь появлению на свет дочери. Я начал давить на живот Шарлотты, и малышка вышла». К сожалению, обнаружилось, что у нее проблемы с дыханием, потому Доминик до приезда медиков постоянно делал ей искусственное дыхание. Приехавшая скорая доставила мать и ребенка в больницу. Малышка, которую назвали Эвелин-Роуз, была помещена в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Спустя трое суток ее и Шарлотту выписали домой.

«Все – мы сами, наши родные и друзья, врачи – были шокированы происходящим, но вместе с тем очень поддержали меня», – призналась молодая мать. В свою очередь, ее лечащий врач Софи Ван дер Шоор объяснила: «Это очень редкая ситуация, когда у женщины нет никаких признаков беременности. Подобные случаи происходят около раза в год, но в этом году такого еще не происходило. Я действительно очень горжусь тем, как Доминик и Шарлотта были спокойны. Хорошо, что столь ужасная поначалу история закончилась благополучно».

Фото: freepik

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