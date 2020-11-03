Не подозревавшая о беременности мать четверых детей внезапно родила в скорой помощи

Удивительно и то, что Челси, несмотря на то, что у нее уже есть четверо детей, даже не предполагала, что ждет еще одного: у нее не было ни одного симптома, который мог бы свидетельствовать о ее интересном положении – месячные приходили регулярно, никакого токсикоза по утрам или увеличения веса, она даже носила все тот же размер одежды, что и всегда. «Раньше я читала все эти новости про женщин, которые не знали о беременности и думала: ну что за бред. Пока это не случилось со мной», — призналась она. К сожалению, эта история не закончилась счастливо. У новорожденного мальчика, появившегося на свет недоношенным, были выявлены многочисленные врожденные пороки: у него не сформировалась брюшная стенка, из-за чего внутренние органы оказались снаружи, кости левой ноги также не развились полностью. Однако младенец выжил, правда ему предстоит пережить несколько операций, в том числе и ампутацию ноги.

Фото: pixabay

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