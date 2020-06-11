Не подозревавшая о беременности девушка внезапно родила в собственной ванной

Спустя несколько месяцев Айми внезапно почувствовала себя плохо – у нее резко упало давление, однако доктор не стал брать у нее никаких анализов и списал все на ее «тяжелое эмоциональное состояние». Девушка даже ни на секунду не могла предположить, что может быть беременна, потому что после расставания с парнем у нее было кровотечение, которое она приняла за менструацию. По прошествии еще пары месяцев бразильянка вновь пришла к врачу из-за того, что у нее сильно опухли ноги, но и здесь никто не заподозрил беременность, так как в семье у Айми и у мамы, и у бабушки были проблемы с венами. Медицинский работник предположил, что у девушки могут быть проблемы с почками.

В последний день учебы в колледже у Айми начались судороги, и она решила пойти в гости к подруге, чтобы поесть после учебы. Однако боль усилилась, и девушка вынуждена была вернуться к себе. Она пошла в душ, чтобы облегчить свое состояние. «Я не могла есть или находиться в компании друзей. Я пыталась уснуть, но боль не давала мне этого сделать, – призналась студентка. – Мне было так плохо, что я просто плакала и не могла даже позвонить кому-нибудь и попросить помощи». Лишь только когда ребенок начал выходить из нее, девушка поняла, что рожает. «У меня не было времени удивляться. Мне даже не пришло в голову вызвать скорую. Я думала только о том, чтобы с ребенком все было в порядке», – пояснила она, добавив, что пуповину перерезала тоже самостоятельно – предварительно посмотрев видеоролик на YouTube.

Фото: кадр из видео TikTok

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!