Не подозревавшая о беременности девушка приняла схватки за спазм в животе — и внезапно родила

Однако медики все равно сделали женщине УЗИ и однозначно заявили, что она уже на 37 неделе беременности и рожает. Дейзи призналась, что испытала настоящий шок, но делать было нечего и через 4 часа она родила здорового мальчика весом 3 килограмма. Девушка понятия не имеет, как такое могло случиться, ведь у нее нет постоянного парня, она всегда предохранялась, а потому понятия не имеет, кто отец ребенка. После того как пришла в себя, Дейзи первым делом позвонила своей матери Мэгги и сообщила, что у нее теперь есть внук. Счастливая бабушка призналась: «Я не могла поверить в это. Моей первой мыслью было, что я хочу быть рядом со своей дочерью и так горжусь ею. Я повернулась к моему мужу Грэхему и просто сказала: «Привет, дедушка!» Его лицо надо было видеть!»

Несмотря на ограничения, вызванные неутихающей пандемией коронавируса, Мэгги сумела воссоединиться с дочерью. После выписки Дейзи попросила у матери разрешения вернуться в родительский дом. Девушка признается, что без помощи родни вряд ли бы смогла справиться с воспитанием ребенка в одиночку, ведь у нее не было работы и помощи. Сотрудники больницы тоже не остались безучастны: они собрали для них с малышом одежду и подгузники, друзья семьи подарили детское кресло. Сейчас молодая мать дома с ребенком, она все еще привыкает к своей новой роли и к тому, что ее планы резко изменились, но признается, что несмотря ни на что действительно счастлива.

Фото: pexels

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