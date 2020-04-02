«Не можем пригласить детей, но есть в этом и плюсы»: Егор Кончаловский отмечает день рождения сына в карантине
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Фото: Instagram
Егор Кончаловский показал подписчикам, как он с семьей отмечает 3-летие своего единственного сына, находясь в самоизоляции.
«Детей пригласить не можем, гостей позвать не можем. Но есть в этом и плюсы. Надеюсь, вы все успешно пережидаете это непростое время», — обратился Кончаловский к фолловерам.
Режиссер показал, как его маленький сын рассекает на подаренном квадроцикле с привязанными шариками, а мама и бабушка наблюдают за ним.
«Поздравляю от души с днем рождения сыночка! Здоровья и счастья желаю!», «С днем рождения сыночка, всем здоровья», «С днем рождения! Счастья вашему сыночку!», — поздравили Тимура в комментариях.
У 54-летнего Егора Кончаловского всего двое детей: 18-летняя дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной, и сын Тимур — от Юриста Марии Леоновой.
Фото и видео: Instagram
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