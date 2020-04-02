«Не можем пригласить детей, но есть в этом и плюсы»: Егор Кончаловский отмечает день рождения сына в карантине

Егор Кончаловский показал подписчикам, как он с семьей отмечает 3-летие своего единственного сына, находясь в самоизоляции.

«Детей пригласить не можем, гостей позвать не можем. Но есть в этом и плюсы. Надеюсь, вы все успешно пережидаете это непростое время», — обратился Кончаловский к фолловерам.

Режиссер показал, как его маленький сын рассекает на подаренном квадроцикле с привязанными шариками, а мама и бабушка наблюдают за ним.