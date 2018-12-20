«Не мог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел»: Сергей Лазарев показал видео с новогоднего утренника сына

На этой неделе во многих школах и детских садах России проходят новогодние концерты для детей и родителей. Популярный певец Сергей Лазарев побывал на одном из них — в качестве родителя.

«Новогодний Утренник в садике у Никиты... скажу Вам честно, я сидел с мокрыми глазами , не мог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел... как он выступал, как готовился!! Как он старался! Честно, это такое счастье!! Делюсь с вами самым сокровенным, поэтому все, кто хочет излить желчь или пустить неуместные комментарии- не надо... идите лесом... Я на это видео могу смотреть часами... Безграничная любовь...», — написал артист.

«Сергей, вы такой классный папа! Не смотря на свою загруженность, успеваете и главное, не ленитесь посвящать время сыну. Очень приятно за вами наблюдать», «Сергей, поверьте не вы один плачете на утренниках», «Я тоже ревела на первом утреннике», «Я начинаю реветь, когда Детки выходят в зал. Они такие маленькие и так стараются», — делятся эмоциями подписчики.

«Такой очаровательный малыш», «Красавчик малыш Ник», «Такое настроение новогоднее создает», «Такой парень должен быть только гусаром», — обсуждают они Никиту.