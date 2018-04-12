«Не хочу химичить»: 49-летняя Валерия заговорила о четвертой беременности

Совсем скоро певица Валерия отпразднует 50-летний юбилей, но, по ее словам в новом интервью, она не чувствует возраста. Более того, исполнительница хочет вновь стать мамой.

«Мне говорят, что сейчас можно родить ребенка независимо от возраста. Примеров много. Но я не хочу химичить. Если Бог даст, то будет приятный сюрприз», — призналась Валерия в беседе с редактором портала Wday.ru.