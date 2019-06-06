Не блондинка: Нюша показала фото с прогулки с подросшей дочерью

Несколько дней назад Наша удивила поклонников кардинальной сменой имиджа – в шоу «Вечерний Ургант» певица появилась в образе блондинки с короткой стрижкой. Те, кому не понравился новый имидж артистки, могут выдохнуть спокойно – платиновое каре не более, чем парик. В жизни Нюша продолжает являться обладательницей длинных темных волос. Доказательством этому служит свежий пост в блоге артистки – нежный кадр с прогулки с 7-месячной дочкой. Компанию молодой маме составила ее коллега Ханна вместе с малышкой. «Это пост для наших принцесс) Наверняка они его увидят когда-то 🙌🏻 03.06.2019. В этот день мы с вами очень счастливы🥰 Ханна, Ню».
«Какое красивое фото», «Вы прям такие одинаковые. Как сёстры», «Мамульки-красотульки, дочуньки-симпатуньки», «Ханна, Нюша... А по факту вы же тезки))) Анютки», «Столько счастья в глазах», «Милые», «Какие красивые😻 вы замечательные мамы», «Вы такие красивые!» — умиляются фолловеры.
Напомним, дочь Нюши и Игоря Сизова родилась 5 ноября 2018 года. Супруги скрывают имя малышки, однако в интервью Ивану Урганту певица приоткрыла завесу тайны, сказав, что назвала дочь старинным русским именем. Кроме того, у девочки есть шутливое домашнее прозвище Леди Слюнкин.
Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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