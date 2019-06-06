Не блондинка: Нюша показала фото с прогулки с подросшей дочерью

Несколько дней назад Наша удивила поклонников кардинальной сменой имиджа – в шоу «Вечерний Ургант» певица появилась в образе блондинки с короткой стрижкой. Те, кому не понравился новый имидж артистки, могут выдохнуть спокойно – платиновое каре не более, чем парик. В жизни Нюша продолжает являться обладательницей длинных темных волос. Доказательством этому служит свежий пост в блоге артистки – нежный кадр с прогулки с 7-месячной дочкой. Компанию молодой маме составила ее коллега Ханна вместе с малышкой. «Это пост для наших принцесс) Наверняка они его увидят когда-то 🙌🏻 03.06.2019. В этот день мы с вами очень счастливы🥰 Ханна, Ню».