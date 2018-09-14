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Не беременна? Эвелина Бледанс продемонстрировала плоский живот и идеальную фигуру

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эвелины Бледанс

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Новое видео в блоге 49-летней Эвелины Бледанс смутило ее подписчиков.

В конце августа СМИ сообщили, что 49-летняя Эвелина Бледанс ждет ребенка. Процедуру ЭКО женщина сделала в присутствии съемочной команды шоу «Прямой эфир». Позже выяснилось, что попытка оказалась успешной, представители телеканала ТВ-3, на котором работает звезда, даже сообщили, что она собралась в декретный отпуск. Но не все поклонники поверили в третью беременность актрисы.

Несколько часов в блоге звезды появилось видео, на котором она танцует у моря. Подписчики удивлены: они не заметили ни намека на «интересное положение». «А как же беременность?», «Так небеременная Эвелина, что это было?», «Так время то прошло совсем ничего откуда там еще будет живот то, может и беременная», «Разве можно так летать, бегать ездить везде, по-мне так это была реклама, актриса сыграла процедуру ЭКО», «Ну посмотрим попозже что это было, некоторые всю беременность носятся и ничего», «Телевизионное шоу! Какая нормальная женщина будет проходить такую процедуру перед телекамерами? Малахову нужна грязная передача, вот он и подбрасывает наивным и доверчивым зрителям сказки», — обсуждают они.

«Фигура класс», «Какая прекрасная русалка», «Морская фея!!!!», «Вы очень красивая женщина», «Красавица, просто.. Так себя держать, молодец», «Девочка – Бледанс», «Вы богиня. Фигура просто бомба !!!», — обсуждают фигуру звезды поклонники.

Фото и видео: instagram

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