Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
В ушедшем году среди россиян были популярны иностранные имена. 424 раза москвичи называли дочерей Стефания, 225 раз – Оливия, 110 раз – Мелания. Среди мужских имен были востребованы Роберт (259), Стефан (49) и Теодор (46). Более 20 пар назвали малышей славянским именем Златослава, сокращенным от него именем Злата нарекли около 200 малышек. Кроме того, в Москве теперь растут 20 девочек по имени Ясна.
В 2020 году также были распространены древнегреческие имена, такие как Афина, Дионис, Афродита, Одиссей, Кассиопея. В Москве родились Север и Северина, Люций, Индия, Оливье, Люцифер, Океана, Марс, Вена и Рим.
Кроме того, жители столицы предпочитали двойные и тройные имена, к примеру Ермак-Александр и Патрисия-Деметра-Пейдж.
Больше всего родилось мальчиков с именем Михаил (2427). В пятерке самых популярных имен мальчиков также Максим (2284), Артем (1827), Марк (1666) и Иван (1617). Среди девочек наиболее любимым именем стала Мария (2220). Отстают от нее Анна (2084), Алиса (1729), Виктория (1705), Полина (1603).
Фото: pexels.com
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