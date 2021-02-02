Названы самые необычные имена новорожденных в Москве

В 2020 году также были распространены древнегреческие имена, такие как Афина, Дионис, Афродита, Одиссей, Кассиопея. В Москве родились Север и Северина, Люций, Индия, Оливье, Люцифер, Океана, Марс, Вена и Рим.

Кроме того, жители столицы предпочитали двойные и тройные имена, к примеру Ермак-Александр и Патрисия-Деметра-Пейдж.

Больше всего родилось мальчиков с именем Михаил (2427). В пятерке самых популярных имен мальчиков также Максим (2284), Артем (1827), Марк (1666) и Иван (1617). Среди девочек наиболее любимым именем стала Мария (2220). Отстают от нее Анна (2084), Алиса (1729), Виктория (1705), Полина (1603).