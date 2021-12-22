Названы причины, из-за которых женщины в России боятся рожать детей

Как сообщила Елена Бабич в беседе с «ФАН», на демографию в стране повлиял коронавирус и его последствия. «Если раньше мы могли планировать даже на несколько лет вперед и откладывать какие-то сбережения, то этот год пандемии показал, что планы у многих рухнули. Очень тяжело в такой психологической обстановке и ситуации давления и потока негатива выносить ребенка», — сказала экс-депутат.

Бабич отметила, что для вынашивания ребенка необходимо хорошее психологическое состояние. Его можно достичь с помощью приятного времяпрепровождения — например, посещения театров и прочее. «А у нас в музеи и театры не пускали — психологический прессинг. Поэтому человек вряд ли пойдет на рождение детей в такой ситуации», — отметила она.