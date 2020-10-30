Названа доля готовых уйти в декрет российских мужчин

Среди представителей сильного пола провели опрос. Большинство из них признались, что нужно делить домашние дела поровну и вместе заниматься детьми. 87% считают, что брать декретный отпуск должны жены. Еще 12% опрошенных готовы чередовать эти обязанности с супругами. Только 1% респондентов заявили о желании уйти в декрет и полностью посвятить себя уходу за ребенком.

Кроме того, мужчинам задали вопрос о наиболее подходящем для вступления в брак возрасте. Оптимальным возрастом мужчины назвали 25 лет, а первого ребенка, по их мнению, следует рожать в 27. Также стало известно, что 49% мужчин выступают за разные подходы в воспитании. Еще 44% оказались против агрессии и внушения страха по отношению к детям.