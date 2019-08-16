Наташа Королева: «Мы с Сережей готовы стать бабушкой и дедушкой»

Более того, супруги отмечают, что вполне готовы к внукам: «В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!»».

Напомним, первым супругом Наташи Королевой был музыкант Игорь Николаев. Пара развелась в 2001 году спустя девять лет брака. В 2003 году Наташа вышла замуж за Сергея Глушко, которому в 2002 году родила сына Архипа.