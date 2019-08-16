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Наташа Королева: «Мы с Сережей готовы стать бабушкой и дедушкой»

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Сергей Глушко и Наташа Королева

Фото: Instagram Наташи Королевой
Сергей Глушко и Наташа Королева не против романа 17-летнего сына с 23-летней участницей «Дома-2».

Наташа Королева и Сергей Глушко стали родителями 17 лет назад — у пары есть сын Архип. Несмотря на юный возраст, молодой человек уже разбил не одно девичье сердце, однако в данный момент нашел свое счастье в лице 23-летней Марии Слугиной, бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2». Родителей Архипа не смущает бурное прошлое избранницы их сына, они полностью одобряют его выбор. «Девушка у сына хорошая. Сначала настороженно отнеслись, но, пообщавшись, поняли: тревожиться незачем. У Маши правильные жизненные принципы, она работает. Пусть общаются, мы довольны!» — цитирует Starhit Сергея Глушко.

Наташа Королева поет с сыном

Более того, супруги отмечают, что вполне готовы к внукам: «В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!»».

Напомним, первым супругом Наташи Королевой был музыкант Игорь Николаев. Пара развелась в 2001 году спустя девять лет брака. В 2003 году Наташа вышла замуж за Сергея Глушко, которому в 2002 году родила сына Архипа.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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