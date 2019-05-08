Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности

«Похоже, скоро пополнение?», «Очень кажется, что Вы ожидаете еще одного чудесного 👼🏼», «Мне кажется, или вы в положении?», — интересуются фолловеры.

Стоит отметить, что в последнее время Наталья Водянова все чаще публикует фотографии, на которых не видно область живота. Однако на многочисленные предположения поклонников супермодель предпочитает не реагировать.