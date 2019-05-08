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Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова

Фото: Instagram Натальи Водяновой
Пользователи Сети обсуждают «интересное» положение супермодели.

37-летняя Наталья Водянова может похвастаться стройной фигурой, однако малейшее ее изменение сразу же провоцирует разговоры об «интересном» положении супермодели. На днях всемирно известная красотка опубликовала нежное фото с возлюбленным, бизнесменом Антуаном Арно. Пользователи Сети обратили внимание на округлившийся живот, который подчеркнул наряд насыщенно-фиолетового цвета.

«Похоже, скоро пополнение?», «Очень кажется, что Вы ожидаете еще одного чудесного 👼🏼», «Мне кажется, или вы в положении?», — интересуются фолловеры.

Стоит отметить, что в последнее время Наталья Водянова все чаще публикует фотографии, на которых не видно область живота. Однако на многочисленные предположения поклонников супермодель предпочитает не реагировать.

Напомним, Наталья Водянова воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого супруга Джастина Портмана и сыновей Максима и Романа от своего нынешнего возлюбленного Антуана Арно.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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