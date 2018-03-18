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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали о заработках 19-летнего сына

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Фото из Instagram Василия Рыбина
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Василий Рыбин успешно строит карьеру в модельном бизнесе.

Поклонники Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина восторгаются их 19-летним сыном Василием — юношу даже сравнили с Джонни Деппом. Знаменитые родители рассказали о модельной карьере сына в интервью порталу Sobesednik.ru.

«Рассуждая о модельном бизнесе, он говорит так: «Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься! А если нет, то не поеду!». Некоторым молодым людям важно попасть на съемки, они готовы бесплатно работать. Вася у нас не такой. Он сразу спрашивает про гонорар. Я его поддерживаю и говорю: «Вася, не нужно унижаться, если только за деньги!»» — рассказал Виктор. Например, Василий получил шестьдесят тысяч рублей за участие в рекламной кампании спортивного бренда.

Музыканты уверены, что спортивное прошлое помогло сыну в модельном бизнесе. На счету Рыбина-младшего более 120 наград за участие в соревнованиях по карате. Однако несколько травм поставили крест на спортивной карьере Василия.

Наталья добавила, что сын очень серьезный — уже длительное время он встречается с одной и той же девушкой, с которой знаком буквально с детского сада. Стоит отметить, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова счастливы вместе около тридцати лет.

Помимо участия в модельных съемках Василий Рыбин учится в Институте культуры и играет в музыкальной группе.

Фото: instagram, vk.com

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