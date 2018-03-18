Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали о заработках 19-летнего сына

Поклонники Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина восторгаются их 19-летним сыном Василием — юношу даже сравнили с Джонни Деппом. Знаменитые родители рассказали о модельной карьере сына в интервью порталу Sobesednik.ru.

«Рассуждая о модельном бизнесе, он говорит так: «Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься! А если нет, то не поеду!». Некоторым молодым людям важно попасть на съемки, они готовы бесплатно работать. Вася у нас не такой. Он сразу спрашивает про гонорар. Я его поддерживаю и говорю: «Вася, не нужно унижаться, если только за деньги!»» — рассказал Виктор. Например, Василий получил шестьдесят тысяч рублей за участие в рекламной кампании спортивного бренда.