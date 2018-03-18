Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали о заработках 19-летнего сына

Поклонники Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина восторгаются их 19-летним сыном Василием — юношу даже сравнили с Джонни Деппом. Знаменитые родители рассказали о модельной карьере сына в интервью порталу Sobesednik.ru.
«Рассуждая о модельном бизнесе, он говорит так: «Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься! А если нет, то не поеду!». Некоторым молодым людям важно попасть на съемки, они готовы бесплатно работать. Вася у нас не такой. Он сразу спрашивает про гонорар. Я его поддерживаю и говорю: «Вася, не нужно унижаться, если только за деньги!»» — рассказал Виктор. Например, Василий получил шестьдесят тысяч рублей за участие в рекламной кампании спортивного бренда.
Музыканты уверены, что спортивное прошлое помогло сыну в модельном бизнесе. На счету Рыбина-младшего более 120 наград за участие в соревнованиях по карате. Однако несколько травм поставили крест на спортивной карьере Василия.
Наталья добавила, что сын очень серьезный — уже длительное время он встречается с одной и той же девушкой, с которой знаком буквально с детского сада. Стоит отметить, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова счастливы вместе около тридцати лет.
Помимо участия в модельных съемках Василий Рыбин учится в Институте культуры и играет в музыкальной группе.
Фото: instagram, vk.com