Наталья Подольская показала нежное семейное фото и подросшего сына

Популярная певица Наталья Подольская не раз признавалась, что сын и муж — главное, что есть у нее в жизни. Молодая женщина долго вымаливала наследника, а получив, буквально сходила с ума, когда ей приходилось разлучаться с ним. Однажды артистка даже со слезами вернулась из долгожданного путешествия с мужем.
Теперь семья путешествует вместе и Наталья делает все, чтобы поездки были безопасными. Сегодня артистка показала нежное семейное фото и напомнила подписанным на ее блог молодым мамочкам о том, как важно оформлять страховку при выезде зарубеж и об аптечке, которую стоит иметь при себе всегда.
«Самое важное для меня — это Здоровье моей семьи. Отправляясь в путешествие, я обязательно собираю аптечку. Стараюсь, чтобы в ней было все: жаропонижающие, средства для желудка, солнцезащитные средства, а особое место занимает страховка, потому что в отпуске могут случиться разные ситуации. Это и так неприятно, а еще и финансово может стоить очень дорого», — предупредила она.
А вы пользуетесь услугами страховых компаний, или предпочитаете надеяться на то, что все будет хорошо?
Фото: instagram