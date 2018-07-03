Наталья Подольская показала нежное семейное фото и подросшего сына

Популярная певица Наталья Подольская не раз признавалась, что сын и муж — главное, что есть у нее в жизни. Молодая женщина долго вымаливала наследника, а получив, буквально сходила с ума, когда ей приходилось разлучаться с ним. Однажды артистка даже со слезами вернулась из долгожданного путешествия с мужем.

Теперь семья путешествует вместе и Наталья делает все, чтобы поездки были безопасными. Сегодня артистка показала нежное семейное фото и напомнила подписанным на ее блог молодым мамочкам о том, как важно оформлять страховку при выезде зарубеж и об аптечке, которую стоит иметь при себе всегда.