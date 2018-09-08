logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Наталья Ионова и Александр Чистяков нежно поздравили младшую дочь с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Натальи Ионовой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Младшей наследнице пары исполнилось семь лет.

Певица Наталья Ионова и бизнесмен Александр Чистяков воспитывают двоих дочерей. Старшей, Лиде, одиннадцать лет, а младшей, Вере, сегодня исполнилось семь. В честь дня рождения девочки знаменитая мама опубликовала несколько забавных видео с малышкой, а папа посвятил дочери несколько теплых строк: «С днем рождения, моя маленькая актриса, влюбленная в сказки, сладости и хороших людей!! Пусть рядом с тобой всегда будут добрые, веселые друзья и все твои волшебные мечты сбываются».

«Моя малышка, тебе 7 ;) И ты продолжаешь селфиться втихаря на моем телефоне 😂 Все серьёзно, как видите;) Собрала в этом посте очень трогательные моменты. Как круто, что у наших детей есть возможность записать нам свои мысли и чувства, а нам их получить, когда мы не рядом ) Давайте дружно поздравим эту замечательную девочку, очень талантливую, добрую, умную и не по годам дипломатичную. 🤗❤Люблю тебя, Доченька 😘 С днём рождения!» — написала Глюк’оZa.

«Такая обаятельная и добрая, как мама) С днем рождения, маленькое чудо!», «С днём рождения 🎂🎂🍰🍫 и пусть впереди будет все только самое лучшее!!!)», «Какая она волшебная❤️», «Волшебной и счастливой жизни, малышка!», «С днём рождения, Ангелочка😍Такая милота 😍», «С наилучшими пожелания вашу младшенькую) она прекрасна!!», «С наилучшими пожелания вашу младшенькую) она прекрасна!!» — присоединились к поздравлениям подписчики.

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: какое имя вам подходит по характеру?
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов