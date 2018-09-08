Наталья Ионова и Александр Чистяков нежно поздравили младшую дочь с днем рождения

Певица Наталья Ионова и бизнесмен Александр Чистяков воспитывают двоих дочерей. Старшей, Лиде, одиннадцать лет, а младшей, Вере, сегодня исполнилось семь. В честь дня рождения девочки знаменитая мама опубликовала несколько забавных видео с малышкой, а папа посвятил дочери несколько теплых строк: «С днем рождения, моя маленькая актриса, влюбленная в сказки, сладости и хороших людей!! Пусть рядом с тобой всегда будут добрые, веселые друзья и все твои волшебные мечты сбываются».
«Моя малышка, тебе 7 ;) И ты продолжаешь селфиться втихаря на моем телефоне 😂 Все серьёзно, как видите;) Собрала в этом посте очень трогательные моменты. Как круто, что у наших детей есть возможность записать нам свои мысли и чувства, а нам их получить, когда мы не рядом ) Давайте дружно поздравим эту замечательную девочку, очень талантливую, добрую, умную и не по годам дипломатичную. 🤗❤Люблю тебя, Доченька 😘 С днём рождения!» — написала Глюк’оZa.
«Такая обаятельная и добрая, как мама) С днем рождения, маленькое чудо!», «С днём рождения 🎂🎂🍰🍫 и пусть впереди будет все только самое лучшее!!!)», «Какая она волшебная❤️», «Волшебной и счастливой жизни, малышка!», «С днём рождения, Ангелочка😍Такая милота 😍», «С наилучшими пожелания вашу младшенькую) она прекрасна!!», «С наилучшими пожелания вашу младшенькую) она прекрасна!!» — присоединились к поздравлениям подписчики.
Фото и видео: instagram