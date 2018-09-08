Наталья Ионова и Александр Чистяков нежно поздравили младшую дочь с днем рождения

«Моя малышка, тебе 7 ;) И ты продолжаешь селфиться втихаря на моем телефоне 😂 Все серьёзно, как видите;) Собрала в этом посте очень трогательные моменты. Как круто, что у наших детей есть возможность записать нам свои мысли и чувства, а нам их получить, когда мы не рядом ) Давайте дружно поздравим эту замечательную девочку, очень талантливую, добрую, умную и не по годам дипломатичную. 🤗❤Люблю тебя, Доченька 😘 С днём рождения!» — написала Глюк’оZa.