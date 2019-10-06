Настоящий фанат! 6-летний принц Джордж с родителями сходил на футбольный матч
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kensingtonroyal
В Сети обсуждают забавное видео, появившееся в официальном Instagram-аккаунте британской королевской семьи. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вместе со старшим сыном посетили футбольный матч, в котором на поле встретились любимая команда герцога Кембриджского Астон Вилла и Норвич. Матч закончился со счетом 5-1 в пользу Астон Виллы, и вы только посмотрите, как радуется маленький принц Джордж!
«Какой милый», «Счастливый ребенок», «Настоящий фанат», «Такая радость на его лице», «Чудесно смотреть, как этот мальчик радуется», «Прелесть», — обсуждают видео пользователи Сети.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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