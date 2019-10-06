Настоящий фанат! 6-летний принц Джордж с родителями сходил на футбольный матч

В Сети обсуждают забавное видео, появившееся в официальном Instagram-аккаунте британской королевской семьи. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вместе со старшим сыном посетили футбольный матч, в котором на поле встретились любимая команда герцога Кембриджского Астон Вилла и Норвич. Матч закончился со счетом 5-1 в пользу Астон Виллы, и вы только посмотрите, как радуется маленький принц Джордж!