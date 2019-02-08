«Настоящие спортсмены»: Гарри и Лиза Галкины устроили гонки на детских квадроциклах

5-летние Лиза и Гарри Галкины обожают активно проводить время – малыши плавают, лазают по детским горкам, лепят снеговиков и катаются на квадроциклах у семейного особняка в Подмосковье. Тому, как лихо близнецы гоняют на машинах (разумеется, детских), посвящено новое видео в микроблоге Максима Галкина.
«Сегодня в игровой форме изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения», — рассказал шоумен о досуге своих наследников.
«Лиза прям лихая гонщица», «Браво!!! Максим вы замечательный отец!!!», «Счастливые малыши, счастливая семья, живой дворик, все красиво, радует!», «Мы свою тоже по площади гоняли на таком драндулете и я ей завидовала)», «Вы просто молодцы! Дети ваши растут по-хорошему правильными», «Максим, спасибо за позитив!!! На Ваших детей можно любоваться бесконечно!!! Просьба больше снимайте, они ангелы! В противовес всему, воспитание отличное, совершенно не избалованы», — прокомментировали забавный ролик фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram