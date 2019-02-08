«Настоящие спортсмены»: Гарри и Лиза Галкины устроили гонки на детских квадроциклах

5-летние Лиза и Гарри Галкины обожают активно проводить время – малыши плавают, лазают по детским горкам, лепят снеговиков и катаются на квадроциклах у семейного особняка в Подмосковье. Тому, как лихо близнецы гоняют на машинах (разумеется, детских), посвящено новое видео в микроблоге Максима Галкина.

«Сегодня в игровой форме изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения», — рассказал шоумен о досуге своих наследников.