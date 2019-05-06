«Настоящая любовь»: Елизавета Боярская впервые показала 5-месячного сына

Елизавета Боярская — мама двоих мальчишек. У актрисы и ее супруга Максима Матвеева в 2012 году родился сын Андрей. Еще один наследник актерской династии появился на свет 5 декабря 2018 года. Елизавета Боярская публикует фото со старшим сыном нечасто, а младшего Гришу вообще показала подписчикам впервые. Снимок появился в Instagtam в день, когда мальчику исполнилось 5 месяцев. Боярская подписала его коротко: «Настоящая любовь. 5 месяцев».

Правда, на снимке видна лишь пухленькая ручка младенца, которую целует мама. Все остальное – за кадром.