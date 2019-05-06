«Настоящая любовь»: Елизавета Боярская впервые показала 5-месячного сына

Елизавета Боярская — мама двоих мальчишек. У актрисы и ее супруга Максима Матвеева в 2012 году родился сын Андрей. Еще один наследник актерской династии появился на свет 5 декабря 2018 года. Елизавета Боярская публикует фото со старшим сыном нечасто, а младшего Гришу вообще показала подписчикам впервые. Снимок появился в Instagtam в день, когда мальчику исполнилось 5 месяцев. Боярская подписала его коротко: «Настоящая любовь. 5 месяцев».
Правда, на снимке видна лишь пухленькая ручка младенца, которую целует мама. Все остальное – за кадром.
Фото: Instagram
Но даже этого фолловерам артистки хватило для восторгов. Первыми на фотографию отреагировали коллеги и друзья Боярской. Так, Эвелина Хромченко написала: «Поздравляю! Вкусная лапка!». «Поздравляю!!! Растите большими!!!!!», - добавила актриса Екатерина Вуличенко (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). Сергей Безруков в своем комментарии оставил лишь несколько смайликов. Кстати, младшему сыну Безрукова – Степану – в конце апреля тоже исполнилось 5 месяцев.
«Лиза - любовь моя! Какое же это счастье! Радуюсь за тебя! Шлю вам миллион лучей тепла и любви!!!», «Самые прекрасные фотографии. Какая крошечная ручка еще», «Поздравляем, Лизонька! Растите здоровыми и счастливыми!!!», - продолжили поздравления подписчики Елизаветы.
Напомним, что для Боярской брак с Матвеевым первый, а актер раньше уже был женат на коллеге Яне Сексте.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
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