«Наша любовь»: Александр Овечкин показал новые семейные фото в честь маленькой даты сына

Александр Овечкин с женой Анастасией и сыном Сережей отдыхают в Турции. Оттуда они публикуют много новых фотографий. 18 июня сыну хоккеиста исполнилось 10 месяцев. По этому поводу Александр и Анастасия поделились с подписчиками новой семейной фотографией.
«Наша любовь», - написала Анастасия, поставив хэштег #10 месяцев. «10 месяцев», - лаконично написал Александр.
Подписчики принялись дружно поздравлять семью с небольшой, но знаменательной даты.
«Будьте здоровы!»,
«Счастья вам»,
«Замечательная семья!»,
«Как быстро летит время! Уже 10 месяцев»,
«Какие вы милые !!!! Крепкого здоровья малышу и счастья вашей семье!!!!!», - написали фолловеры (стилистика авторов сохранена, - прим. ред.).
Напомним, хоккеист, игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин женился на модели и дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской в августе 2016 года, но пышную свадьбу устроили только год спустя. Своего первенца они назвали Сергеем в честь погибшего брата Александра.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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