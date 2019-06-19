«Наша любовь»: Александр Овечкин показал новые семейные фото в честь маленькой даты сына

Напомним, хоккеист, игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин женился на модели и дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской в августе 2016 года, но пышную свадьбу устроили только год спустя. Своего первенца они назвали Сергеем в честь погибшего брата Александра.