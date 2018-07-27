«Наш ребенок будет русским»: Анастасия Шубская назвала настоящую причину родов в Америке

Роды в США — настоящий тренд среди российских знаменитостей. Появляясь на свет в Америке, ребенок автоматически получает американское гражданство, в связи с чем перед ним открываются новые возможности. Однако общественность считает такой шаг непатриотичным.
Так, супругу хоккеиста Александра Овечкина буквально затравили из-за того, что ребенок легендарного спортсмена, которого она носит под сердцем, появится не в России. В своем Instagram Анастасия Шубская решила объяснить, почему не планирует рожать в России.
Первый ребенок младшей дочери режиссера Веры Глаголевой должен появиться на свет в августе. Ее супруг Александр Овечкин, играющий за команду «Вашингтон Кэпиталз», планирует присутствовать на родах.
Анастасия и Александр поженились летом 2016 года. Свадьбу молодые устроили спустя год.
Фото и видео: instagram