Нарядные Лиза и Гарри Галкины и другие звездные дети поздравили дочку Жасмин с днем рождения

Лиза была особенно в восторге от конфетти, которое в какой-то момент заполнило весь зал. Гордая мама Алла Пугачева, также, разумеется, присутствовавшая на празднике, запечатлела, как девочка возится в блестках, а также показала, как она танцует вместе с братом и именниницей под песню из фильма «Золотой ключик».