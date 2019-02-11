Нарядные Лиза и Гарри Галкины и другие звездные дети поздравили дочку Жасмин с днем рождения

7 февраля Маргарита Шор, единственная дочь певицы Жасмин, праздновала свое 7-летие. Разумеется, в ближайшие же выходные, то есть накануне вечером, артистка устроила шумный прием, на который прибыли все друзья Маргариты — от Нади Песковой до Лизы и Гарри Галкиных.
Лиза была особенно в восторге от конфетти, которое в какой-то момент заполнило весь зал. Гордая мама Алла Пугачева, также, разумеется, присутствовавшая на празднике, запечатлела, как девочка возится в блестках, а также показала, как она танцует вместе с братом и именниницей под песню из фильма «Золотой ключик».
Также Примадонна была очень рада видеть семью Максаковых-Юдашкиных, которые вместе с обоими сыновьями приехали на мероприятие. Алла Борисовна даже покачала на руках маленького Аркадия и спела ему импровизированную песенку.
А Максим Галкин в это же время поделился кадром с супругой и сыном Гарри, который умилил поклонников: «Как же Алла Борисовна хороша!!!», «Красивая мама, красивый сын», «Алла Борисовна Вы прекрасны. Счастья вашей семье. Деткам здоровья», «Красивая и талантливая мама и дети», «Шикарная и умная женщина!!! Супер талантливый и заботливый муж!!! Красивые и счастливые дети» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram