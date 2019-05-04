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«Нам три месяца»: Виктория Лопырева поделилась нежным фото с Игорем Булатовым и маленьким сыном

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Кадр появился в блоге модели.

35-летняя Виктория Лопырева тщательно скрывала долгожданную беременность, однако после рождения сына Марка Леонеля модель с удовольствием делится своим опытом материнства и публикует фотографии с малышом, хотя и не показывает его лица. 5 мая мальчику исполнилось три месяца, и в честь этого события молодая мама показала нежное фото с любимыми мужчинами. «Закат в Майами (с новым членом нашей семьи)! Нашему сыну Марку Лео три месяца! Мы любим тебя!».

«Как же быстро летит время... уже три месяца)», «Шикарные», «Поздравляю! Растите здоровыми», «Очень тёплое фото», «Вот как выглядит настоящее счастье», «Будь счастлив ,малыш!😍😍😍Красивая семья👍», «Здоровья и счастья этому замечательному карапузу», «Есть в природе знак святой и вещий, Ярко обозначенный в веках: Самая прекрасная из женщин. Женщина с ребенком на руках», «Самые нежный взгляд -это у мамы котроя держит свое сокровище на руках», «У этого фото очень приятная энергетика. Сыночек, мама и папа ...))) Молодая семья, от которой веет любовью, добротой, и главное, единством…..», «Вы такие милашки, все трое!» — восхищаются поклонники Виктории Лопыревой и поздравляют малыша Марка Леонеля.

Напомним, известие о том, что избранником Виктории Лопыревой является Игорь Булатов, спровоцировало крупный скандал и повлекло множество нелицеприятных высказываний в соцсетях в адрес обоих будущих родителей. Дело в том, что, по слухам, бизнесмен закрутил роман с моделью в то время, когда его законная, на тот момент, супруга Тата Карапетян была беременна их вторым ребенком. Тем не менее, ради Виктории Лопыревой Булатов оставил не только бывшую супругу с двумя детьми, но и престижную должность в компании «Ташир групп», принадлежащей ее отцу.

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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