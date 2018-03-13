«Нам нужен брат или сестра»: Виктория Дайнеко хочет снова родить

О своем желании Виктория написала в Instagram, и фолловеры поддержали девушку: «Конечно, рожай, пока еще совсем молода», «А мужчина-то есть или тоже пока предстоит его найти?», «Похвальное стремление». Впрочем, некоторые интернет-пользователи посоветовали Дайнеко не торопиться и сначала обрести настоящую любовь.

Напомним, Виктория развелась с супругом Дмитрием Клейманом в прошлом году и прекратила с ним любое общение. У пары подрастает маленькая дочь, которую звезда все еще скрывает от поклонников.

Фото: Instagram