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«Нам нужен брат или сестра»: Виктория Дайнеко хочет снова родить

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Фото из Instagram Виктории Дайнеко
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30-летняя Виктория Дайнеко задумалась о рождении второго малыша.

Виктория Дайнеко утверждает, что сейчас ее сердце абсолютно свободно и она на какое-то время «завязала со свиданиями». Тем не менее о будущих детях певица все равно думает. На днях она встретилась с беременной подругой и решила, что хочет родить еще одного ребенка — брата или сестру для своей 2-летней дочки Лиды.

О своем желании Виктория написала в Instagram, и фолловеры поддержали девушку: «Конечно, рожай, пока еще совсем молода», «А мужчина-то есть или тоже пока предстоит его найти?», «Похвальное стремление». Впрочем, некоторые интернет-пользователи посоветовали Дайнеко не торопиться и сначала обрести настоящую любовь.

Напомним, Виктория развелась с супругом Дмитрием Клейманом в прошлом году и прекратила с ним любое общение. У пары подрастает маленькая дочь, которую звезда все еще скрывает от поклонников.

Фото: Instagram

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