«Нам нужен брат или сестра»: Виктория Дайнеко хочет снова родить
Виктория Дайнеко утверждает, что сейчас ее сердце абсолютно свободно и она на какое-то время «завязала со свиданиями». Тем не менее о будущих детях певица все равно думает. На днях она встретилась с беременной подругой и решила, что хочет родить еще одного ребенка — брата или сестру для своей 2-летней дочки Лиды.
О своем желании Виктория написала в Instagram, и фолловеры поддержали девушку: «Конечно, рожай, пока еще совсем молода», «А мужчина-то есть или тоже пока предстоит его найти?», «Похвальное стремление». Впрочем, некоторые интернет-пользователи посоветовали Дайнеко не торопиться и сначала обрести настоящую любовь.
Напомним, Виктория развелась с супругом Дмитрием Клейманом в прошлом году и прекратила с ним любое общение. У пары подрастает маленькая дочь, которую звезда все еще скрывает от поклонников.
Фото: Instagram