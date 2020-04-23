Находящаяся в коме из-за коронавируса женщина родила здорового ребенка
В конце марта Джоана, чью историю передает британский онлайн-портал The Sun, чувствовала себя вполне хорошо, только слегка кашляла. Она находилась на 6 месяце беременности, потому пришла в клинику подписать документы. Тогда-то врачи и обратили внимание на ее кашель и на всякий случай сделали ей тест на коронавирус. Результат оказался положительным.
С каждым днем состояние будущей мамы ухудшалось: кашель усилился и ей стало трудно дышать. Джоана очень испугалась и вызвала скорую. Ее отвезли в больницу, где врачи сказали ей, что ребенку угрожает опасность. «Медики сказали, что мне надо экстренно делать кесарево сечение, так как ребенок не получает достаточное количество кислорода. Я была в ужасе. Это последнее, что я помню», – пояснила женщина.
Джоану ввели в состояние искусственной комы и перевели на искусственную вентиляцию легких. 30 марта ей сделали операцию, и на свет появилась ее дочка Сион. Она была крошечная – ее вес составлял всего 800 граммов, потому ее перевели в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где она будет находиться до июля. Также врачи сделали ей тест на коронавирус – девочка оказалась совершенно здорова. Когда молодую маму вывели из искусственной комы, она сказала, что невероятно благодарна всем за то, что она и ее ребенок живы. «Когда мне впервые показали видео с моей малышкой, я заплакала, – пояснила она. – Все произошло так быстро. К сожалению, пока я не могу взять ее на руки. Ей еще необходимо набрать вес и развиться, а мне – долечиться».
Фото: firestock
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