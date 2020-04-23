Находящаяся в коме из-за коронавируса женщина родила здорового ребенка

В конце марта Джоана, чью историю передает британский онлайн-портал The Sun, чувствовала себя вполне хорошо, только слегка кашляла. Она находилась на 6 месяце беременности, потому пришла в клинику подписать документы. Тогда-то врачи и обратили внимание на ее кашель и на всякий случай сделали ей тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

С каждым днем состояние будущей мамы ухудшалось: кашель усилился и ей стало трудно дышать. Джоана очень испугалась и вызвала скорую. Ее отвезли в больницу, где врачи сказали ей, что ребенку угрожает опасность. «Медики сказали, что мне надо экстренно делать кесарево сечение, так как ребенок не получает достаточное количество кислорода. Я была в ужасе. Это последнее, что я помню», – пояснила женщина.