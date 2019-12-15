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«На вас похожа»: Светлана Зейналова показала повзрослевшую красавицу-дочь

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Светлана Зейналова с возлюбленным и старшей дочкой

Фото: Instagram Светланы Зейналовой

Подписчики телеведущей обсуждают новое фото ее старшей дочки.

У одной из самых ярких ведущих «Доброго утра» Светланы Зейналовой подрастают две дочки. Младшая, Вероника, родилась в 2018 году, а старшую, Сашу, журналистка родила в 2009 году от программного директора радио Maximum Алексея Глазатова. Светлана не скрывает, что Александра - «особенный» ребенок, однако воспитывает ее как совершенно обычную здоровую девочку. На днях 10-летняя Саша преодолела себя и смогла сама выйти на сцену, чтобы исполнить «Песенку о медведях», чем очень растрогала знаменитую маму: «Вышла. Одна. Представилась (педагог помог встать и не упасть в обморок от ужаса😂). И спела. Всю песню)))».

Несколько часов назад Светлана показала новое фото повзрослевшей красавицы-дочки: «Моя... фотограф так себе 🤣 но она старалась сделать естественную улыбку принцессы. (Ощущение есть, что ведёт приём зарубежных послов в своём королевстве. И не первый час😂».

«Красивая девочка 💕», «Красавица», «На вас, Светлана, похожа!», «Бьютифуль!», «Словно кадр из советского новогоднего фильма❤️», «Сашенька очень красивая у вас. Счастья и крепкого здоровья ей», «Лапочка-девочка, симпатюля, взгляд добрейший, ляля», «Какая же она красивая», «Какая прекрасная барышня!», «Какая классная, милая, красивая! И очень на Вас похожа!», «Видно, как Саша похудела, вытянулась, повзрослела… Красавица», «Она на Вас похожа», «Взрослеет! Красотка!», «Здесь на мамочку оч похожа!», «Очень красивая девочка! Умница! Сумела все!», «Красивая, очень похожа на маму!» — пишут в комментариях фолловеры.

А вам нравятся Светлана Зейналова и ее дочки?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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