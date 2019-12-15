«На вас похожа»: Светлана Зейналова показала повзрослевшую красавицу-дочь

«Красивая девочка 💕», «Красавица», «На вас, Светлана, похожа!», «Бьютифуль!», «Словно кадр из советского новогоднего фильма❤️», «Сашенька очень красивая у вас. Счастья и крепкого здоровья ей», «Лапочка-девочка, симпатюля, взгляд добрейший, ляля», «Какая же она красивая», «Какая прекрасная барышня!», «Какая классная, милая, красивая! И очень на Вас похожа!», «Видно, как Саша похудела, вытянулась, повзрослела… Красавица», «Она на Вас похожа», «Взрослеет! Красотка!», «Здесь на мамочку оч похожа!», «Очень красивая девочка! Умница! Сумела все!», «Красивая, очень похожа на маму!» — пишут в комментариях фолловеры.

А вам нравятся Светлана Зейналова и ее дочки?