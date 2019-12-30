«На папу похож»: в Сети обсуждают новое фото подросшего сына Виктории Лопыревой и Игоря Булатова
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Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Скоро малышу Марку Лео исполнится год. Его родители — модель Виктория Лопырева и бизнесмен Игорь Булатов — скрывают его лицо, однако на некоторых снимках поклонникам пары все-таки удается рассмотреть черты мальчика. Поздравляя друга семьи, юмориста Михаила Грушевского с 55-летием, молодая мама опубликовала снимок, на котором ее сын запечатлен в профиль.
«Дорогой Миша, с Днем Рождения! От всей души поздравляем Тебя и желаем вашей чудесной семье с Женечкой — любви, гармонии и бесконечного счастья! А Тебе вдохновения, успехов и чтобы рядом были такие же настоящие друзья, коим ты сам являешься! Уж я то точно знаю, что и на необитаемый остров со скорпионами и за миллионом к Диброву — лучше друга нет! Двери нашего дома всегда открыта для вас. Любим и дорожим дружбой. Остальное при встрече вечером», — написала она.
«Какие вы красивые», «Малыш, папина копия», «Мамин вкусняшка», «А как маленький мужчина похож на папу, я разглядела», «На папу похож», — восхитились подписчики, увидев фото подросшего сына модели в профиль.
Когда Виктория Лопырева рассекретила свою беременность и рассказала, кто отец будущего малыша, она столкнулась с бурным негодованием общественности: выяснилось, что Игорь Булатов ушел от жены и оставил детей ради отношений с одной из самых ярких женщин России. Однако модель верила: их настоящее чувство поможет справиться с невзгодами.
До отношений со отцом своего сына — бизнесменом Игорем Булатовым жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым. Их роман закончился в 2015 году. Позде модель закрутила фиктивные отношения с Николаем Басковым, который позже фактически признался, что его предложение руки и сердца Виктории были фарсом.
Фото и видео: instagram
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