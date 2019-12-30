«На папу похож»: в Сети обсуждают новое фото подросшего сына Виктории Лопыревой и Игоря Булатова

Скоро малышу Марку Лео исполнится год. Его родители — модель Виктория Лопырева и бизнесмен Игорь Булатов — скрывают его лицо, однако на некоторых снимках поклонникам пары все-таки удается рассмотреть черты мальчика. Поздравляя друга семьи, юмориста Михаила Грушевского с 55-летием, молодая мама опубликовала снимок, на котором ее сын запечатлен в профиль.

«Дорогой Миша, с Днем Рождения! От всей души поздравляем Тебя и желаем вашей чудесной семье с Женечкой — любви, гармонии и бесконечного счастья! А Тебе вдохновения, успехов и чтобы рядом были такие же настоящие друзья, коим ты сам являешься! Уж я то точно знаю, что и на необитаемый остров со скорпионами и за миллионом к Диброву — лучше друга нет! Двери нашего дома всегда открыта для вас. Любим и дорожим дружбой. Остальное при встрече вечером», — написала она.