На папу или на сестру?Поклонники гадают, на кого похож двухмесячный сын Тимати и Анастасии Решетовой

«Очертанием на Алису похож», «На Алису похож)», «Даже издалека видно, как ребенок похож на папу и на сестрёнку», «Малыш очень похож профилем на маленькую Алису )).. Генетика, канешн, штука нерушимая», «На Алису похоже», «В профиль копия Тимур Эльдарович», «А профиль-то папин», «Профиль Тимуровский)», «Профиль Алисы», — высказываются фолловеры Анастасии.

Напомним, кроме сына Ратмира у Тимати есть пятилетняя дочь Алиса, которую ему родила модель Алена Шишкова.

А как вам кажется, на кого похож маленький Ратмир?