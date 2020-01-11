На папу или на сестру?Поклонники гадают, на кого похож двухмесячный сын Тимати и Анастасии Решетовой
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Фото: Instagram Тимати
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями в октябре 2019 года. В блогах пары часто появляются снимки с малышом Ратмиром, однако лицо мальчика молодые родители скрывают.
Поклонники вовсю гадают, на кого же похож долгожданный наследник рэпера, и под новым фото в блоге модели разгорелись бурные обсуждения на эту тему. «Проводя эти дни у океана, наблюдаю как Ратмир осматривает любопытным и наивным взглядом все эти красОты вокруг. Поймала себя на мысли, что безумно хочу, чтобы он успел насладиться нашей планетой, пока на ней ещё остались места, которых не коснулась проблема изменения природной среды. Судя по актуальной ситуации, шанс того, что так будет, не так уж и велик, но все же… Пусть наши дети не столкнутся с глобальными экологическими катастрофами, живут в нормальном климате, где богатая и здоровая фауна, ценят и заботятся о земле, которую так красиво придумал Всевышний!» — подписала Решетова снимок, сделанный на пляже после заката.
«Очертанием на Алису похож», «На Алису похож)», «Даже издалека видно, как ребенок похож на папу и на сестрёнку», «Малыш очень похож профилем на маленькую Алису )).. Генетика, канешн, штука нерушимая», «На Алису похоже», «В профиль копия Тимур Эльдарович», «А профиль-то папин», «Профиль Тимуровский)», «Профиль Алисы», — высказываются фолловеры Анастасии.
Напомним, кроме сына Ратмира у Тимати есть пятилетняя дочь Алиса, которую ему родила модель Алена Шишкова.
А как вам кажется, на кого похож маленький Ратмир?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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