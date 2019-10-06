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«На маму похож»: Влад Топалов и Регина Тодоренко умилили Сеть фото с десятимесячным сыном

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Влад Топалов с малышом

Фото: Instagram Влада Топалова

Супруги показали нежные семейные фото с подрастающим малышом.

В субботу, 5 октября, сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова Майклу исполнилось десять месяцев.

Беременная Регина Тодоренко занимается йогой

Знаменитые родители поделились в блогах нежными снимками из новой семейной фотосессии. «С днем рождения, родной мой человечек!», — подписал кадр Влад.

«#10месяцев спустя) @vladtopalovofficial + @reginatodorenko = 🐻🐻🐻 Люблю вас , мои пацаны )» — вторит супругу Регина.

«Сочинение на тему:»Что такое счастье?..»» — комментирует Игорь Крутой.

«Уже 10!! Как летит время!» — удивляется Елена Кулецкая.

«На Регину сильно похож)», «На маму похож», «Лапушка какой!», «Мамин сыночек», «Папина радость , мамина сладость!», «красивый мальчик , весь в папу», «На Регину похож 🌹», «Какие вы красавчики», «На Регину похож/ вроде как», «Копия мама», — обсуждают фолловеры.

А как вам кажется, на кого больше похож Майкл Топалов?

Больше новостей из жизни Регины Тодоренко вы можете найти здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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