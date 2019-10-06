«На маму похож»: Влад Топалов и Регина Тодоренко умилили Сеть фото с десятимесячным сыном

«Сочинение на тему:»Что такое счастье?..»» — комментирует Игорь Крутой.

«Уже 10!! Как летит время!» — удивляется Елена Кулецкая.

«На Регину сильно похож)», «На маму похож», «Лапушка какой!», «Мамин сыночек», «Папина радость , мамина сладость!», «красивый мальчик , весь в папу», «На Регину похож 🌹», «Какие вы красавчики», «На Регину похож/ вроде как», «Копия мама», — обсуждают фолловеры.

А как вам кажется, на кого больше похож Майкл Топалов?