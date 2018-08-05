«На деда похож»: нежное фото Ксении Собчак с сыном взорвало Сеть

Долгое время Ксения Собчак скрывала лицо сына. Сейчас, когда Платон уже подрос, молодая мама все чаще публикует снимки, на которых можно разглядеть, на кого похож мальчик.
«Думала материнство это только про "отдавать". А он столькому меня учит», — написала Собчак под нежным снимком.
За сутки пост набрал почти 150 тысяч лайков и полторы тысячи комментариев. Подписчики спорят, на кого похож сын Ксении. Многие уверены: на ее папу.
«О! Да он на дедушку смахивает», «На папу Вашего похож в профиль», «Анатолий Собчак, копия деда», «Очень приятный малыш», «Какой он хорошенький, полненький, бубочка маленькая», «Очень трогательное фото. Вы такие милашки», — обсуждают фолловеры. Были и другие версии: «Копия папули!!!», «Мамина копия и мамина радость! Не останавливайтесь на достигнутом», «Давайте ещё дочку», — комментируют поклонники пары.
А как считаете вы, на кого похож мальчик?
Фото: instagram