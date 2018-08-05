«На деда похож»: нежное фото Ксении Собчак с сыном взорвало Сеть

Долгое время Ксения Собчак скрывала лицо сына. Сейчас, когда Платон уже подрос, молодая мама все чаще публикует снимки, на которых можно разглядеть, на кого похож мальчик.

«Думала материнство это только про "отдавать". А он столькому меня учит», — написала Собчак под нежным снимком.