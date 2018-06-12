«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста

Очаровательная Лиза Галкина давно завоевала любовь поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Очередное видео, в котором девочка очень эмоционально рассказывает о своих с братом приключениях на море, взорвало Сеть.
Подписчики ее папы восхищены интонациями и жестами девочки.
«Наши дети — это возможность хоть одним глазком, хоть на крохотное мгновение посмотреть на тот прекрасный мир, который во всем красочном великолепии раскрывал нам свои объятия в нашем собственном детстве», — считает Максим.
Фото: instagram