«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста

Подписчики ее папы восхищены интонациями и жестами девочки.

«Наши дети — это возможность хоть одним глазком, хоть на крохотное мгновение посмотреть на тот прекрасный мир, который во всем красочном великолепии раскрывал нам свои объятия в нашем собственном детстве», — считает Максим.

Фото: instagram