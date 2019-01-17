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«Мы рады, что вы счастливы за нас»: Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности

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Майли Сайрус

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26-летняя певица и актриса оригинально высказалась насчет информации о своем интересном положении.

В конце прошлого года Майли Сайрус наконец вышла замуж за давнего бойфренда, звезду «Голодных игр» Лиама Хемсворта, и многие поклонники решили, что пара решилась на такой поступок не иначе, как из-за беременности девушки. А недавно слухи достигли апогея — заголовки о том, что Майли и Лиам ждут первенца, появились даже в уважаемых и авторитетных изданиях.

Поэтому певица больше не смогла молчать. «Я не беременна, но так круто слышать, что все «счастливы за нас»… Мы тоже счастливы и рады начать новую главу нашей жизни. А теперь не могли бы вы оставить меня в покое и пойти снова пялиться на яйцо?», — написала Майли в своем Twitter, правда, чуть позже удалив этот довольно резкий пост.

Девушка имела в виду снимок обычного куриного яйца, который обсуждают сейчас буквально все — дело в том, что этот пост стал самым популярным в Instagram. На данный момент его «лайкнули» чуть более 47 миллионов интернет-пользователей.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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