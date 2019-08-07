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«Мы почти не бываем дома»: Регина Тодоренко плачет, размышляя о непростых буднях своего сына

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова проживает необычное детство.

«Мой сын — моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за тобой: как ты впервые улыбнулся, как забавно отжался от пола, как нахмурил брови и стал похожим на папу, пробормотав "бу-бу-бу", как неуверенно, но смело пополз, как впервые обнял маленькими сильными ручками маму и произнес "мэ-мэ"», — написала Регина в своем блоге.

Ведущая призналась, что тяжело переживает то, что ее малыш проживает нестандартное детство: «Да, у нас с тобой нетипичные условия, мы почти не бываем дома, ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект. Мы носимся из страны в страну на крупные мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек, чтобы тебе как можно больше вещей напоминали о твоей теплой уютной детской комнатке. Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят: "Перестань реветь, он выбрал вас еще на небесах и знал, что его родители — артисты"».

Впрочем, ничего менять в жизни Регина не намерена: «Я точно знаю, что ты будешь расти за кулисами на папиных концертах и в гримерках на маминых шоу. Я пока не понимаю, как это отразится на твоей судьбе. Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом, нейрохирургом или маляром, главное воспитать тебя большим ЧЕЛОВЕКОМ, а со всем остальным ты сам справишься».

«Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадется тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки, ты улыбнешься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за такое сумасшедшее детство», — надеется она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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