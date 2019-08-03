«Мы очень похожи»: Дарья Повереннова рассказала о воспитании дочери

Дарья Повереннова сама ведет свой Instagram и с удовольствием откровенничает с подписчиками. Актриса часто отвечает на вопросы поклонников, например, некоторое время назад Дарья рассказала о воспитании дочери Полины, которой в этом году исполнится 27 лет. «Мне в комментариях задали вопрос: «Как вы относитесь к теме дочки-матери?». Я обожаю эту тему! Мне всегда было важно, чтобы моя дочь меня ПОНИМАЛА! Я всегда с ней была максимально откровенна. Полина единственный человек в этом мире, который знает про меня всё! (Ещё бы! Она рядом со мной уже целых 26 с хвостиком лет!))».
«Даже когда Полюха была совсем мелкой, я пыталась ей объяснить, почему я не разрешаю ей вести себя как ей заблагорассудится. Думаю, благодаря нашему общению, мы проскочили практически незаметно «переходный возраст». Полина никогда не хотела копировать кого-то, и меня в том числе. Но то, что мы, не сговариваясь, частенько одеваемся одинаково, да и тот факт, что мы очень похожи, даёт мне основание думать, что Полина меня любит! А я её!)», — подытожила Повереннова.
Многочисленные фолловеры обратили внимание на то, что мама и дочь невероятно похожи и выглядят, скорее, как сестры или подруги.
Напомним, Дарья Повереннова была замужем за актером Александром Жигалкиным, которому в 1992 году родила дочь Полину. Спустя десять лет брака пара рассталась.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: Instagram, YouTube
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