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«Мы очень похожи»: Дарья Повереннова рассказала о воспитании дочери

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Слайд, который
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Дарья Повереннова с дочкой

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой
Актриса ответила на один из вопросов от своих подписчиков.

Дарья Повереннова сама ведет свой Instagram и с удовольствием откровенничает с подписчиками. Актриса часто отвечает на вопросы поклонников, например, некоторое время назад Дарья рассказала о воспитании дочери Полины, которой в этом году исполнится 27 лет. «Мне в комментариях задали вопрос: «Как вы относитесь к теме дочки-матери?». Я обожаю эту тему! Мне всегда было важно, чтобы моя дочь меня ПОНИМАЛА! Я всегда с ней была максимально откровенна. Полина единственный человек в этом мире, который знает про меня всё! (Ещё бы! Она рядом со мной уже целых 26 с хвостиком лет!))».

«Даже когда Полюха была совсем мелкой, я пыталась ей объяснить, почему я не разрешаю ей вести себя как ей заблагорассудится. Думаю, благодаря нашему общению, мы проскочили практически незаметно «переходный возраст». Полина никогда не хотела копировать кого-то, и меня в том числе. Но то, что мы, не сговариваясь, частенько одеваемся одинаково, да и тот факт, что мы очень похожи, даёт мне основание думать, что Полина меня любит! А я её!)», — подытожила Повереннова.

Многочисленные фолловеры обратили внимание на то, что мама и дочь невероятно похожи и выглядят, скорее, как сестры или подруги.

Напомним, Дарья Повереннова была замужем за актером Александром Жигалкиным, которому в 1992 году родила дочь Полину. Спустя десять лет брака пара рассталась.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube

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