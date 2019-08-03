«Мы очень похожи»: Дарья Повереннова рассказала о воспитании дочери

Многочисленные фолловеры обратили внимание на то, что мама и дочь невероятно похожи и выглядят, скорее, как сестры или подруги.

Напомним, Дарья Повереннова была замужем за актером Александром Жигалкиным, которому в 1992 году родила дочь Полину. Спустя десять лет брака пара рассталась.