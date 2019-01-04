«Мы не кричим на детей»: Ляйсан Утяшева поделилась секретом воспитания сына и дочери

Ляйсан и Павел не спешат заводить детям странички в социальных сетях, более того, на редких кадрах с малышами, которые появляются в блогах пары, Роберт и София запечатлены так, что не видно их лиц.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2010 году. Каждый раз в годовщину бракосочетания супруги посвящают друг другу самые теплые и трогательные слова, искренность которых укрепляет в их поклонниках веру в настоящую любовь.