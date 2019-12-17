«Мы едим пластилин»: Светлана Зейналова показала милое видео с полуторагодовалой дочкой

«Мы едим пластилин. Я тоже в детстве ела — видимо, любовь к странным явствам передается по наследству. Заодно размазываем его на диван, на ковер, на одежду... я сначала нервничала, но сейчас постигла дзен. Мир и покой в моей душе: спасти диван я все равно не смогу. Вот она вырастет и купит мне новый. Я так считаю», — написала звезда.

Светлана Зейналова стала мамой во второй раз 27 мая 2018 года, девочку назвали Вероникой. Телеведущая также воспитывает старшую дочь Сашу, у которой обнаружили аутизм, когда ей было 1,5 года. На днях «особенная» девочка сама вышла на сцену на детском празднике и спела песню.