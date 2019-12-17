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«Мы едим пластилин»: Светлана Зейналова показала милое видео с полуторагодовалой дочкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Зейналова и ее младшая дочь

Фото: Instagram Светланы Зейналовой

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова замечает в дочери свои черты.

«Мы едим пластилин. Я тоже в детстве ела — видимо, любовь к странным явствам передается по наследству. Заодно размазываем его на диван, на ковер, на одежду... я сначала нервничала, но сейчас постигла дзен. Мир и покой в моей душе: спасти диван я все равно не смогу. Вот она вырастет и купит мне новый. Я так считаю», — написала звезда.

Светлана Зейналова стала мамой во второй раз 27 мая 2018 года, девочку назвали Вероникой. Телеведущая также воспитывает старшую дочь Сашу, у которой обнаружили аутизм, когда ей было 1,5 года. На днях «особенная» девочка сама вышла на сцену на детском празднике и спела песню.

«Вышла. Одна. Представилась (педагог помог встать и не упасть в обморок от ужаса). И спела. Всю песню))) но сюда влезает только минута! Кстати, мы ее дуэтом поем, если что))) зовите нас выступать», — похвасталась гордая мать.

Отец Саши — Алексей Глазатов, за него Светлана Зейналова вышла замуж в 2008 году. После развода с первым мужем телезвезда стала встречаться с Дмитрием Ленским. Он быстро нашел общий язык с Сашей, а позже у пары родилась общая дочь Вероника.

Фото и видео: instagram

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