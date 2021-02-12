Мужчина стал отцом девочки через год после своей смерти
Женщина из города Кливленд, штат Огайо, обратилась в клинику, где ей пересадили эмбрионы, которые пара заморозила ранее. Как уточнила молодая мать, они с будущим мужем Трэвисом познакомились на работе в 2007 году. Пара быстро нашла общий язык и начала встречаться. В 2012 году у Джули и Трэвиса состоялась свадьба. С тех пор они пытались завести ребенка, но попытки оказались неудачными: Джули имела проблемы со здоровьем.
В 2016 году американка забеременела, но перенесла выкидыш. В том же году у ее супруга нашли злокачественную опухоль головного мозга в терминальной стадии.
Woman gives birth to her late husband's baby 15 months after his death using frozen embryos https://t.co/3bKHc6vpCN— Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2021
Узнав о диагнозе, супруги решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). До начала химио- и радиотерапии Трэвис сдал сперму, а его жена - яйцеклетки, их оплодотворили в лаборатории. Американец скончался от рака в феврале 2019 года. Пока он лечился, Джули дважды подсаживали эмбрионы, но они не прижились. После смерти возлюбленного она продолжила попытки забеременеть, и в октябре 2019 года врачи подсадили ей еще два эмбриона, и они прижились. На 12-й неделе один из близнецов не выжил. 9 мая 2020 года американка стала матерью девочки по имени Логан.
По словам Уилсон, она никогда не пожалеет о своем решении забеременеть от бывшего мужа. «После боли и опустошения, которые принесла потеря Трэвиса, я неописуемо рада, что теперь у меня снова есть его кусочек», - подчеркнула она.
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Фото: pixabay.com
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