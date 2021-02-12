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Мужчина стал отцом девочки через год после своей смерти

Жительница США Джули Уилсон родила ребенка от мужчины, который умер один год назад, пишет Daily Mail.

Женщина из города Кливленд, штат Огайо, обратилась в клинику, где ей пересадили эмбрионы, которые пара заморозила ранее. Как уточнила молодая мать, они с будущим мужем Трэвисом познакомились на работе в 2007 году. Пара быстро нашла общий язык и начала встречаться. В 2012 году у Джули и Трэвиса состоялась свадьба. С тех пор они пытались завести ребенка, но попытки оказались неудачными: Джули имела проблемы со здоровьем.

В 2016 году американка забеременела, но перенесла выкидыш. В том же году у ее супруга нашли злокачественную опухоль головного мозга в терминальной стадии.

Узнав о диагнозе, супруги решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). До начала химио- и радиотерапии Трэвис сдал сперму, а его жена - яйцеклетки, их оплодотворили в лаборатории. Американец скончался от рака в феврале 2019 года. Пока он лечился, Джули дважды подсаживали эмбрионы, но они не прижились. После смерти возлюбленного она продолжила попытки забеременеть, и в октябре 2019 года врачи подсадили ей еще два эмбриона, и они прижились. На 12-й неделе один из близнецов не выжил. 9 мая 2020 года американка стала матерью девочки по имени Логан.

По словам Уилсон, она никогда не пожалеет о своем решении забеременеть от бывшего мужа. «После боли и опустошения, которые принесла потеря Трэвиса, я неописуемо рада, что теперь у меня снова есть его кусочек», - подчеркнула она.

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Фото: pixabay.com

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