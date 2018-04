Муж уговаривает Ким Кардашьян стать родителями в четвертый раз

У Ким Кардашьян четыре сестры и один брат, поэтому она всю жизнь мечтала о большой семье. Сейчас у звезды трое детей, но она и супруг Канье Уэст хотят еще одного малыша — впрочем, на нем Ким и Канье и остановятся.

«Я вряд ли управлюсь больше, чем с четырьмя. Ведь на каждого тогда придется слишком мало времени, которое я смогла бы ему уделить», — призналась Кардашьян-средняя в одном из эпизодов семейного реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.