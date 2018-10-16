Муж модели Арины Перчик похитил их 5-месячную дочь

Вот уже три дня экс-участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик не может увидеть свою 5-месячную дочь. Девочку забрал бывший возлюбленный 27-летней модели, к которому отчаявшаяся мать обратилась с открытым обращением: «Ребенок должен быть с мамой! Отдай мне мою дочь!»

В видеоролике, который Арина опубликовала в своем Instagram, она рассказала о трагедии: