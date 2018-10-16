Муж модели Арины Перчик похитил их 5-месячную дочь

Вот уже три дня экс-участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик не может увидеть свою 5-месячную дочь. Девочку забрал бывший возлюбленный 27-летней модели, к которому отчаявшаяся мать обратилась с открытым обращением: «Ребенок должен быть с мамой! Отдай мне мою дочь!»
В видеоролике, который Арина опубликовала в своем Instagram, она рассказала о трагедии:
Мать беспокоится о благополучии девочки: малышка находится под присмотром бывшей домработницы, которая не обладает необходимыми навыками.
Об отце ребенка известно немногое. Подписчики Арины предполагают, что он может оказаться иностранцем: после родов модель много путешествовала, публикуя в Instagram фотографии из Брюсселя, Парижа, Сардинии, Сен-Тропе, ранее в ее блоге появлялись снимки из Швейцарии, Калифорнии и других стран. Впрочем, она могла бывать в этих локациях по работе.
Возможно, отец ребенка модели запечатлен в другом видеоролике из блога модели:
Когда модель принимала участие в проекте «Топ-модель по-русски», она была замужем за успешным бизнесменом Александром, на тот момент ему было 44 года. Позже они расстались, с тех пор Перчик перестала афишировать свою личную жизнь.
Фото: instagram