Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши

Лера Кудрявцева, которой 19 мая исполнилось 48 лет, родила дочь в августе 2018-го. Родители оберегали малышку от посторонних глаз. В Instagram они публиковали только те фотографии, на которых лица Маши не видно. Месяц назад телеведущая опубликовала снимок с дочерью, но лицо закрыла смайликом.

«Дочку показывать не буду, пока не подрастет. Но руки мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растем, узнаем мир, уже ползаем, стоим, и у нас два зуба», — рассказывала Лера Кудрявцева.

Но фото девочки внезапно появилось на странице отца. На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно. Где и когда сделали фотографию, не сообщили. Но скорее всего, девочку сфотографировали на дне рождения ее мамы.