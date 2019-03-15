Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши

Лера Кудрявцева, которой 19 мая исполнилось 48 лет, родила дочь в августе 2018-го. Родители оберегали малышку от посторонних глаз. В Instagram они публиковали только те фотографии, на которых лица Маши не видно. Месяц назад телеведущая опубликовала снимок с дочерью, но лицо закрыла смайликом.
«Дочку показывать не буду, пока не подрастет. Но руки мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растем, узнаем мир, уже ползаем, стоим, и у нас два зуба», — рассказывала Лера Кудрявцева.
Но фото девочки внезапно появилось на странице отца. На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно. Где и когда сделали фотографию, не сообщили. Но скорее всего, девочку сфотографировали на дне рождения ее мамы.
Фото: Instagram
На днях Лера откровенно рассказала, что именно разница в возрасте и мудрость помогают сохранить брак с молодым супругом. Напомним, Лера вышла замуж за Игоря шесть лет назад. Они все время проводят с дочкой – берут ее во все поездки и признаются, что совместные путешествия делают отдых еще лучше.
Кстати, в своем Instagram Лера поблагодарила друзей и поклонников за добрые слова, которые получила от них в день рождения.
Вам нравится пара Леры и Игоря?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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