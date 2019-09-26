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Муж Екатерины Архаровой рассказал, как искал няню для маленького сына, и показал нежное фото с ним

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Артем Илясов и Екатерина Архарова

Фото: Instagram

Под снимком молодой отец поставил шуточный хэштег #Яжбать.

Актриса Екатерина Архарова впервые стала мамой в 44 года. Она подарила долгожданного сына мужу, 38-летнему ресторатору Артему Илясову.

Счастливые молодые родители рассказывали, что планировали справляться со своими обязанностями самостоятельно, но через месяц после рождения малыша поняли, что у ни это получается не очень хорошо.

Артем Илясов опубликовал в Instagram нежное фото с маленьким сыном, на котором кормит его из бутылочки. Отец также рассказал, как они с женой нашли выход из положения, когда при плотных рабочих графиках они стали не успевать полноценно заботиться о малыше.

«Мы с женой думали, что мы такие суперэнерджайзерные осьминоги и сутки «резиновые». Типа, мы сами, и няня для сына не нужна. Ну-ну, как же мы ошиблись! И тут начались все прелести поисков: пять агентств, сайты, личные рекомендации и так далее...», — подписал снимок Артем. Он также добавил, что суперняню удалось найти за один день.

«Счастье», «Красавчики»; «Будьте счастливы и хранимы Богом», - пожелали Артему Илясову и Екатерине Архаровой в комментариях.

Напомним, Екатерина Архарова и Артем Илясов поженились в августе 2018 года. Этот брак стал для актрисы вторым. С первым супругом – актером Маратом Башаровым она состояла в браке меньше года. Их семья распалась после того, как Марат начал избивать жену. О жизни с Башаровым Екатерина вспоминать даже не хочет. Она признается, что рада, что с ним больше ничего не связывает. Актриса также добавила, что только с Артемом поняла, что такое настоящая любовь и гармония.

Текст: Галина Нежнева

Фото и виде: Instagram

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