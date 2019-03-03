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«Можно поздравить?»: Наталью Подольскую заподозрили в беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков на премии "Пара года"

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Недавний светский выход певицы спровоцировал шквал комментариев о ее «интересном положении».

27 февраля в столичном ресторане Modus прошла церемония вручения премии «Пара года» по версии журнала Moda Topical. 36-летняя Наталья Подольская появилась на мероприятии в сопровождении супруга, 50-летнего Владимира Преснякова. Для вечера певица выбрала нежное платье из кремового шелка с ассиметричным декольте и пышным рукавом. Наряд, созданный талантливым дизайнером Аленой Ахмадуллиной, подчеркнул небольшой животик певицы, на что обратили внимание ее поклонники.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Фанаты Натальи начали наперебой поздравлять ее с долгожданной беременностью: «Похоже, что беременна (на девочку)», «Очень нежный образ. Вам идёт!!!Смотрю я на фото и у меня такое ощущение, что вы беременны», «Да ладно?!!!! Вас правда, можно поздравить??????????», «Только я заметила животик ???», «У Темы будет сестричка?», «Животик видно». Стоит отметить, что Наталья может похвастаться стройной фигурой, которую часто подчеркивает обтягивающими нарядами. Любое платье свободного кроя, которое надевает певица, зачастую вызывает у поклонников мысли о ее новой беременности. Многочисленные слухи об интересном положении Подольской появляются с завидной регулярностью, поэтому она попросту предпочитает на них не реагировать.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают сына Артемия, которому в этом году исполнится четыре года. Супруги не раз признавались, что мечтают еще стать родителями и активно работают в этом направлении.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram

Видео: YouTube

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