«Можно поздравить?»: Наталью Подольскую заподозрили в беременности

Фанаты Натальи начали наперебой поздравлять ее с долгожданной беременностью: «Похоже, что беременна (на девочку)», «Очень нежный образ. Вам идёт!!!Смотрю я на фото и у меня такое ощущение, что вы беременны», «Да ладно?!!!! Вас правда, можно поздравить??????????», «Только я заметила животик ???», «У Темы будет сестричка?», «Животик видно». Стоит отметить, что Наталья может похвастаться стройной фигурой, которую часто подчеркивает обтягивающими нарядами. Любое платье свободного кроя, которое надевает певица, зачастую вызывает у поклонников мысли о ее новой беременности. Многочисленные слухи об интересном положении Подольской появляются с завидной регулярностью, поэтому она попросту предпочитает на них не реагировать.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают сына Артемия, которому в этом году исполнится четыре года. Супруги не раз признавались, что мечтают еще стать родителями и активно работают в этом направлении.